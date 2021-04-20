Сотрудников мнимого колл-центра Сбербанка задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали предполагаемых мошенников, обзванивавших владельцев банковских карт от лица службы поддержки Сбербанка. Двоим мужчинам 25 и 29 лет от роду инкриминируют хищение денег по меньшей мере с двух счетов, сообщили в столичном управлении МВД.

Злоумышленники представлялись сотрудниками колл-центра финансовой организации и предупреждали о том, что некто пытается осуществить противоправные транзакции, а потому клиенту нужно перевести все деньги на другой, безопасный счет. В итоге собеседники самостоятельно переводили все сбережения липовым представителям банка.

Одного из предполагаемых мошенников задержали посреди проезжей части, при досмотре у него обнаружили около 100 банковских карт и девять телефонов. Сам он утверждает, что работает таксистом, а к сомнительным звонкам отношения не имеет.

По решению суда подозреваемых взяли под стражу, следователи устанавливают дополнительные эпизоды с их участием. Сумма похищенных средств не называется.