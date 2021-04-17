Елисейский дворец сообщил о намерении Макрона поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в коммюнике, распространенном сегодня Елисейским дворцом. Документ был составлен по итогам вчерашних переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Констатировав трудности на пути к достижению договоренности по Донбассу и существующие риски военной эскалации, глава французского государства высказал решимость содействовать тому, чтобы Минские соглашения соблюдались в полном объеме и было достигнуто долговременное политическое урегулирование конфликта.

Накануне прошли переговоры лидеров Германии, Франции и Украины. В формате видеоконференции Макрон и Зеленский обменялись мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они констатировали, что выводы парижского саммита 2019 года остаются в силе. В частности, необходимо, чтобы Россия вместе с Украиной облегчили реализацию Минских соглашений. Именно этот вопрос Макрон планирует обсудить в ходе переговоров с Путиным.

Что касается состоявшихся переговоров с украинским лидером, администрация французского президента сообщила, что Макрон заверил украинского коллегу в приверженности Франции сохранению суверенитета Украины. После встречи с Зеленским Макрон даже заговорил на украинском.