ОНК: Фургал выздоравливает от коронавируса

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ранее заболевший коронавирусом COVID-19, идет на поправку.

У него была температура 38 градусов, а в настоящее время она нормализовалась, написал секретарь ОНК. "Состояние здоровья в целом приходит в норму", – отметил он.

Находясь под следствием в СИЗО "Лефортово", Фургал, который обвиняется в организации заказных убийств, заразился коронавирусом. 6 апреля его тест на ковид показал положительный результат, и экс-губернатор был изолирован.