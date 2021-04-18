Бучневич признан второй звездой дня в НХЛ, Овечкин – третьей

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич признан второй звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

"Рейнджеры" на льду домашней арены переиграли "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 6:3. Бучневич в игре против "дьяволов" оформил "хет-трик". Отметим, что в этот день Павел отпраздновал свой 26-й день рождения.

Третьей звездой дня в НХЛ назван капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, набравший три (2+1) очка в противостоянии с "Филадельфией" (6:3). Александру осталось забросить одну шайбу, чтобы сравняться с идущим на пятом месте в списке лучших голеадоров Лиги Марселем Дионном.

Первой же звездой стал 41-летний форвард "Сан-Хосе Шаркс" Патрик Марло, который в игре с "Миннесотой" повторил рекорд в 1767 матчей в истории НХЛ, установленный легендарным Горди Хоу.