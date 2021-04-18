Бучневич – о хет-трике в день рождения: просто пытался провести хорошую игру

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич поделился впечатлениями от победы над "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась победой "рейнджеров" со счетом 6:3, а сам Павел забросил три шайбы в день своего 26-летия. Такого в "Рейнджерс" не было никогда за 95 лет существования клуба.

"Хет-трик в день рождения? Если честно, я об этом даже не думал. Просто пытался провести хорошую игру, помочь команде победить, – цитирует Бучневича пресс-служба НХЛ. – Спасибо большое за поздравление! Мы вот с Панарой думали, какой следующий рекорд побить? Уже устали их всех бить! Ну а получилось, что этот".

Павел за этот хет-трик был признан первой звездой встречи с "дьяволами", а также второй звездой игрового дня в НХЛ. Всего на счету уроженца Череповца 40 (19+21) очков в 43 матчах сезона и 187 (78+109) очков в 290 играх НХЛ.