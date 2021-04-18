Специалист назвал препараты, которые нельзя принимать без назначения

Зачастую люди "назначают" себе лекарства самостоятельно, следуя советам знакомых или изучив информацию о препарате в Интернете. Чаще всего они ошибаются в выборе лекарственных средств. В лучшем случае прием лекарств окажется бессмысленным, в худшем – может нанести вред организму. Такую точку зрения озвучил врач общей практики Европейского медицинского центра Мохамед Али Вуада.

Специалист категорически не рекомендует принимать без назначения врача антибактериальные препараты. Во-первых, у вас могу быть заболевания, при которых запрещается принимать это лекарство. Во-вторых, на лекарства возможна аллергия.

К тому же, если бесконтрольно пользоваться антибактериальными средствами, имеющиеся в нашем организме микробы приобретают определенную резистентность (устойчивость). "Это очень опасно, так как может возникнуть мультирезистентность, и потом пациента просто нечем будет лечить", – цитирует слова врача РИА Новости.

Нельзя по совету знакомых или Интернета принимать и лекарства от повышенного артериального давления. Они уберут симптомы, а это лишь усугубит проблемы, и больной останется без лечения, подвел итог Мохамед Али Вуада.