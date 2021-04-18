Times: Британия направит флот в Черное море в знак солидарности с Украиной

В мае текущего года Великобритания планирует направить в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в знак поддержки Украины и союзников по НАТО. Об этом сообщило издание The Times, ссылаясь на источники в королевских ВМС.

Как отмечается, корабли будут выделены из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море.

Ранее об отправке своих военных кораблей в Черное море заявляли Соединенные Штаты Америки. Ожидалось, что эсминцы Roosevelt и Donald Cook будут находиться в регионе в период с 14-15 апреля по 4-5 мая. По заявлению официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции военных кораблей США в Черном море носят "рутинный характер", а Соединенные Штаты координируют свои действия с властями Турецкой Республики в рамках конвенции Монтрё.

15 апреля стало известно, что власти Турции были уведомлены об отмене прохода американских военных кораблей. Позднее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу подтвердил: США устно сообщили об отмене прохода кораблей, добавив, что, если они изменят свое решение, у них есть еще три дня.

По данным издания Politico, Пентагон принял данное решение, опасаясь эскалации напряженности между Российской Федерацией и Украиной.