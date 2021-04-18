Чернышенко рассказал о задачах нового Координационного центра

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о задачах нового Координационного центра правительства.

"Если вы помните, когда были объявлены выплаты, они по сути обрушили портал госуслуг. И именно здесь была собрана группа разных ведомств, которые позволили восстановить работу портала в течение суток", – привел пример Чернышенко в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Конечно, все сразу не получается", – отметил вице-премьер, однако в идеале все должно работать именно так.