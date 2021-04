"Формула-1" подписала 10-летний контракт на проведение Гран-при Майами

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" со следующего, 2022 года, будет проводить гоночный этап во Флориде. Гран-при Майами будет проходить на городской трассе, центром которой станет "Хард Рок-стэдиум".

Контракт с промоутерской компанией, представляющей интересы этапа в Майами, подписан на десять лет. Как сообщает пресс-служба "Формулы-1", точная дата первой гонки будет объявлена позднее.

Отметим, что Гран-при Майами станет вторым этапом в календаре "Формулы-1", проходящим на территории Соединенных Штатов Америки. Первый пройдет в Остине.

Также "Формула-1" представила характеристику трассы. Ее протяженность составит 5,41 км и будет включать 19 поворотов, три прямых участка и три зоны DRS. Майами станет 11 американским городом, в котором проходили "королевские гонки".

