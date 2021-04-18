Белый дом сделал заявления о России и Афганистане

Встреча главы Владимира Путина и Джо Байдена сможет состояться при определенных условиях, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Выступая в эфире телеканала Си-эн-эн, он отметил, что пока никаких конкретных планов относительно встречи двух лидеров нет, хотя обсуждение ее продолжается.

Говоря о выводе американских войск из Афганистана, Салливан заявил, что цели, которые ставились перед вооруженными силами в 2001 году в начале операции, уже выполнены. Они, по словам помощника американского президента, состояли в том, чтобы "разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября". Однако после вывода войск из Афганистана США намерены сохранить военный контингент. Правда, численность его будет небольшой, достаточной лишь для охраны посольства в Кабуле.

Во время интервью Салливан коснулся и темы антироссийских санкций. По его словам, в случае смерти Алексея Навального в колонии последствий не избежать. Что касается конкретных мер, то рассматриваются "множество различных возможностей". Более конкретно ответить на вопрос о санкциях Салливан отказался.