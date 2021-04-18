"Уфа" сенсационно разгромила "Спартак" в Москве

Матчем в Москве между столичным "Спартаком" и "Уфой" завершился 26-й тур чемпионата России по футболу. Гости неожиданно обыграли красно-белых со счетом 3:0. Спартаковцы упустили возможность обойти "Локомотив" в турнирной таблице РПЛ.

В составе победителей мячи забили Владислав Камилов (48-й и 87-я минуты) и Филип Мрзляк (48-я). Хозяева поля доигрывали встречу в меньшинстве. На 79-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Самуэль Жиго.

"Спартак" с 47 очками остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата РПЛ. "Уфа", набрав 20 баллов, поднялась на 14-ю строчку.