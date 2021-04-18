Тедеско прокомментировал разгром "Спартака" в игре с "Уфой"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско извинился перед болельщиками красно-белых за крупное поражение от "Уфы" в 26-м туре чемпионата России по футболу. Также он раскритиковал столичных футболистов, у которых отсутствовали "агрессия и эмоции".

"Приношу извинения перед болельщиками "Спартака" за результат. У нас не было ни агрессии, ни эмоций. Играли как дети. Для нас игра с "Уфой" была сродни финалу. Но мы ничего не сделали сегодня для победы", – заявил немецкий специалист на послематчевой конференции.

Напомним, что "Спартак" в Москве уступил "Уфе" со счетом 0:3 и не смог подняться на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.