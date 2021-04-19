Футболисты "Хетафе" отобрали очки у "Реала"

Мадридский "Реал" не сумел на выезде обыграть "Хетафе". Соперникам так и не удалось поразить ворота друг друга. Встреча 33-го тура чемпионата Испании по футболу завершилась нулевой ничьей.

Команда Зинедина Зидана прервала победную серию в Ла Лиге, которая составляла четыре игры. Отметим, что "сливочные" не проигрывают во всех турнира на протяжении уже 15 встреч.

"Реал" располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 67 очков. Лидер чемпионата Испании мадридский "Атлетико" опережает своего ближайшего преследователя на три балла. "Хетафе" с 31 очком идет 15-м.