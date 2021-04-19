Суд обязал СК повторно проверить обстоятельства смерти Тесака

Суд признал необоснованным отказ возбудить уголовное дело в связи со смертью осужденного за нападения на людей Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

В понедельник, 19 апреля, суд рассмотрел жалобу адвоката Марцинкевича Алексея Михальчика. Защитник просил признать незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и бездействие должностных лиц регионального управления СК РФ.

"Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял новое, признав постановление следователя необоснованным", – цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

Суд постановил устранить все нарушения уголовно-процессуального законодательства, результатом которых стала "неполнота проведенной проверки по обстоятельствам смерти Марцинкевича".

Как сообщил ТАСС адвокат Тесака, теперь следственные органы должны будут провести повторную проверку.

"Надеюсь, уголовное дело все же возбудят", – добавил Михальчик.

Марцинкевич был приговорен судом к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Видео с "казнями" таких людей Марцинкевич выкладывал в интернет. Решение суда вступило в силу в мае 2019 года.

16 сентября 2020 года тело Марцинкевича обнаружили в камере челябинского СИЗО номер 3. По предварительным данным, осужденный покончил с собой. Родственники Марцинкевича усомнились в этой версии. В одной из предсмертных записок Тесак заявил, что его пытали, и он сознался в преступлениях, которых не совершал.