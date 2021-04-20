У берегов Марокко спасены более 150 мигрантов

Патрулирующие прилегающую к берегам Марокко акваторию корабли Королевского морского флота страны спасли 165 нелегальных мигрантов, попавших в бедственное положение.

Среди спасенных – 103 выходца из стран Африки, расположенных южнее Сахары, 34 марокканца, 27 граждан Бангладеш и один гражданин Бирмы. Пытавшиеся перебраться в Европу люди плыли на лодках, но в пути столкнулись со сложностями. Моряки оказали спасенным первую помощь, доставили их в Марокко, где передали представителям жандармерии, передает ТАСС.

Уже на протяжении многих лет Марокко, которое от Европы отделает узкий Гибралтарский пролив, является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться в Евросоюз. Главным направлением потока нелегалов остается Испания. С целью воспрепятствовать перемещению нелегальных мигрантов в Европу подразделения Королевского морского флота Марокко несут усиленное дежурство.