Председатель ПАСЕ будет наблюдать за думскими выборами

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре.

Дамса пригласил Вячеслав Володин, сообщает "Россия 24". По словам спикера Госдумы, Дамс согласился с необходимостью сотрудничества европейских стран в борьбе с пандемией ковида и обеспечении доступности вакцины.

Володин и Дамс встречались в марте в ходе визита председателя ПАСЕ в Россию. Политики тогда обсудили возможное присутствие наблюдателей от ассамблеи на выборах и борьбу с пандемией.

Единый день голосования в этом году пройдет 19 сентября. Состоятся выборы в Госдуму, региональные и муниципальные выборы, а также выборы глав 9 субъектов РФ.