Кремль: посол США вернется в Россию, если это будет целесообразно

Возвращение в Россию американского посла возможно, если это будет целесообразно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в данный момент двусторонние отношения РФ и США находятся "в нижней точке".

"Возвращение послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается целесообразностью", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента добавил, что у "недружественных мер", принятых Вашингтоном в отношении Москвы, есть определенные последствия.

"Существуют те меры, которые реализуются нашей стороной в ответ, и существуют также определенные контакты, в том числе контакты", – добавил Песков. В частности, он указал на контакты секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США Джейкобом Салливаном. Соответствующие переговоры состоялись 19 апреля.

"Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда послы, наверное, вернутся и приступят к исполнению своих обязанностей", – сказал Песков.

19 апреля Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы, связанные с участием РФ и США в договоре об открытом небе.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве американскому послу Джону Салливану рекомендовали "поехать в свою столицу" и провести там консультации. Это произошло после того, как власти США приняли очередной пакет санкций против российских физических и юридических лиц. В Вашингтоне эти ограничения назвали ответом на "российское вмешательство в выборы президента США", которое якобы имело место.