В Самару прибыла делегация из Белоруссии

В Самарскую область прибыла делегация из Белоруссии. Сообщается, что с губернатором региона Дмитрием Азаровым встретился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Владимир Семашко. Об этом рассказала ГТРК "Самара".

Отмечено, что делегация и власти области отдали дань памяти воинам, которые погибли, защищая родину. Так, были возложены цветы к Вечному огню у горельефа Скорбящей Матери-Родине на площади Славы.

Далее стороны провели переговоры. Основное внимание было направлено на вопросы развития пищевой промышленности, а также сотрудничества в рамках машиностроения и производства дорожно-строительной техники.

"Мы создаем лучшие условия для российских и зарубежных инвесторов", – отметили представители областных властей.

Напомним, что в отношениях с Белоруссией выстроена комплексная система экономического взаимодействия со всеми шестью регионами республики.