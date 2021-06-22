В Белоруссии и Японии почтили память погибших воинов

В Белоруссии тысячи людей этой ночью пришли почтить память защитников Брестской крепости. 80 лет назад они первыми приняли удар немецких войск. В память об этом люди несут цветы и российские флаги.

Космонавт Олег Новицкий показал, как выглядит Брест из космоса, передает "Россия 24". Накануне Дня скорби он сделал снимок с МКС. Сегодня его опубликовал Роскосмос.

Памятные мероприятия прошли и в Японии. Российский посол возложил цветы на могилу героя Советского Союза Рихарда Зорге. В мероприятии приняли участие послы еще восьми стран. Погибших почтили минутой молчания.