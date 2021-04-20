Английские учредители Суперлиги могут выйти из проекта

Проект футбольной Суперлиги Европы может лишиться одного или даже нескольких своих основателей. Эксперты в Англии сообщают, что в рядах представителей этой страны есть сомневающиеся в необходимости реализовывать идею нового турнира.

По информации влиятельной The Times, как минимум один из английских клубов, которые заявили об участии в проекте, может выйти из него. Некоторые руководители клубов-учредителей весьма обеспокоены острым неприятием идеи Суперлиги со стороны местных болельщиков.

По данным другого британского издания The Guardian, сомнения есть у руководителей лондонского "Челси", который владеет российский бизнесмен Роман Абрамович, и у "Манчестер Сити", деньги для которого дают арабские шейхи. Считается, что среди английских клубов-основателей существуют два лагеря: тех, кто будет стоять за идею до конца, и тех, кто изначально думал о Суперлиге, как о финансовом проекте.

"Челси" и "МанСити" относятся ко второй группе, и реакция как руководящих структур футбола в лице ФИФА и УЕФА, так и мнение простых болельщиков вынуждает их сомневаться в правильности избранного организаторами Суперлиги пути.

А вот немецкое издание Bild через своих инсайдеров выяснило, что сомнения есть и у руководителей "Ливерпуля": отмечается, что "красные" все более сомнительно относятся к идее нового закрытого коммерческого турнира. Тем более, что фанаты "Ливерпуля" особенно резко выступили против проекта. Судя по всему, английские клубы не ждали такой волны негатива.