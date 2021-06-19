Путин призвал избежать роста тарифов и цен

Владимир Путин поручил членам партии "Единая Россия" не допустить роста цен и тарифов при реализации крупных инфраструктурных проектов на федеральные средства. Необходимо "самым внимательным образом смотреть на это в регионах России", сказал он.

Выступая на съезде "Единой России", глава государства обратил внимание коллег в регионах и федеральных ведомствах, в крупных компаниях на необходимость реализовывать проекты в установленные сроки. Он убежден, что "людям нужен результат сегодня, завтра".

Путин напомнил, что в ближайшие 2,5 года объем предоставленных регионам инфраструктурных бюджетных кредитов составит не менее 500 миллиардов рублей. Однако если где-то в регионе не хватает возможностей, федеральные ведомства не должны говорить: "Приходите завтра!" Необходимо помочь субъекту Федерации, совместно доработав проект, указал глава государства.

Ранее Путин высказался о поддержке семей с детьми.

Юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия" проходит в Москве при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице. На этом съезде партия парламентского большинства утвердит списки кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и представит свою программу. На мероприятии присутствует в очном формате и премьер-министр России Михаил Мишустин. Прямую трансляцию выступления президента Путина на съезде ведет сайт Вести.Ru.