Авиация готовится тушить пожар на Лужнецкой набережной в Москве

Авиация МЧС России приведена в готовность для участия в тушении возгорания в Москве, вспыхнувшего днем в субботу, 19 июня, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По последней информации, площадь пожара составляет около 150 квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности.

В настоящее время к месту ЧП вылетели два вертолета Ка-32А со специальными водосливными устройствами.

Столичный Дептранс информирует автомобилистов, что из-за инцидента закрыт с Фрунзенской набережной на Лужнецкую набережную.

Напомним, что Лужнецкой набережной загорелось одноэтажное здание, в котором, по предварительным сведениям, располагался склад с пиротехникой – очевидцы сообщали о множественных взрывах на месте ЧП.