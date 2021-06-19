Площадь пожара на Лужнецкой набережной выросла, работает авиация

Площадь возгорания на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центральной части Москвы расширилась до 500 квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС России.

Сейчас к месту ЧП прибыли три вертолета Московского авиационного центра, включившиеся в борьбу с огнем. По последним данным, ранг сложности был повышен до третьего.

Кроме того, к тушению планируется привлечь пожарный катер "Полковник Черышев".

По данным столичного Дептранса из-за инцидента закрыт с Фрунзенской набережной на Лужнецкую набережную и временно изменены маршруты автобусов №64, 216, 255, 809, С12, т79, Б.

Напомним, пожар на складе пиротехники возник днем в субботу, 19 июня, очевидцы сообщали о многочисленных взрывах.