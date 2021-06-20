Взрывы в Москве: "как будто ядерный гриб был"

Совсем не праздничный салют прогремел 19 июня на Лужнецкой набережной в Москве. Сильный пожар произошел на складе пиротехники, где хранилось 15 тонн взрывчатых веществ. Для тушения огня потребовались три вертолета и катер, пострадали трое пожарных и сотрудник склада.

Самые страшные догадки посетителей кафе подтвердились сразу. Пожар действительно возник на складе пиротехники в соседнем здании. Взрывы сотрясали воздух, небо заволокло едким дымом. Люди бросились бежать.

"Была ударная прямо волна, когда перекинулось, видимо, на здание. И по коже почувствовалось дребезжание. И стекла у нас задрожали. В тот момент мы поняли, что надо уходить из кафе", – рассказывает один из очевидцев.

"Как будто ядерный гриб был. Только не ядерный. Есть видео, когда все прямо полыхает", – продолжает другой.

Плотный столб сначала белого, а потом и черного дыма навис над Лужнецкой набережной. Картина страшного пожара видна из многих районов города. Недалеко от эпицентра собирается толпа наблюдателей.

"Взрывы идут, это страшно, это неприятно. Главное – чтобы люди все были живы", – переживают горожане.

Незапланированный фейерверк собрал очень много зевак на набережной, и сейчас полиция всех отводит на безопасное расстояние от пожара.

Пожару присваивают третий уровень сложности. Горит склад, на котором – 15 тонн фейерверков. Первые расчеты прибыли на место уже через восемь минут. На набережной разворачивают катер МЧС – тянут шланги.

Прогулочным трамвайчикам приходится посторониться – на Москву-реку спускаются вертолеты с резервуарами для воды. Одна за другой, три машины КА-32 отправляются к горящему зданию.

Вот именно здесь располагается штаб тушения пожара. Он начался больше двух часов назад. Но по-прежнему иногда раздаются взрывы, и в воздух поднимаются салюты.

На месте работают 136 спасателей и 39 единиц техники. Легкие травмы получили сотрудник склада и двое пожарных. Один спасатель госпитализирован в институт Склифосовского. Благодаря авиации удалось остановить распространение огня на другие здания и быстро локализовать возгорание.

"Это предприятие – индивидуальный предприниматель, занимается оптовой продажей пиротехники. Последние мероприятия по проверке пожарной безопасности службами Госпожнадзора проводились в 2019 году. Были замечания, были даны предписания. Предписания были все отработаны, устранены замечания. И этот склад ИП работал", – говорит заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Точную причину пожара установят следователи. Прокуратура уже начала проверку. На данный момент главная версия – короткое замыкание.