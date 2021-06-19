Взрывы на Лужнецкой набережной прекратились, пожар локализован

На месте пожара на Лужнецкой набережной в Москве прекратились хлопки и разрывы салютов. Три вертолета Ка-32 уже 28 раз сбросили на склад воду из реки. Возгорание локализовано. Один человек обратился к медикам за помощью,

Как сообщает РИА Новости, пожарные присвоили пожару на складе пиротехники третий ранг сложности из пяти. Ранее в субботу огонь охватил 500 квадратных метров здания.

В ликвидации возгорания участвуют 135 специалистов и 30 единиц техники, в том числе пожарный катер "Полковник Чернышев".

К месту ЧП идет пожарный катер "Надежда", добавили в МЧС России.

В районе пожара специалисты измеряют ПДК вредных веществ в воздухе.