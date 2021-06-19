При пожаре в центре Москвы пострадали четыре человека

При тушении пожара на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в Москве пострадали четыре человека. Как рассказал в субботу в интервью телеканалу "Россия 24" заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, одного из пострадавших отправили в больницу на обследование.

По словам Бирюкова, один из пожарных вдохнул пары пенообразователя. Его доставили в институт Склифосовского. Еще двое спасателей перегрелись и получили тепловой удар. Обратиться к врачам пришлось и сотруднику склада, в котором произошло ЧП. Все трое отказались от госпитализации.

Далее Бирюков сообщил, что пожар третьей категории сложности штаб по ликвидации возгорания решил в основном тушить с помощью техники, не направляя людей в очаг. Огонь локализовали на площади в 500 квадратных метров. В целом пожар потушили за четыре часа.

Три вертолета, пожарный катер и 40 единиц специальной техники справились с огнем достаточно быстро, отметил Бирюков.

В свою очередь, источник ТАСС сообщил, что пожар могло вызвать замыкание в электропроводке. Рассматриваются и другие версии, сказал собеседник агентства.