15 тонн взрывчатых веществ: детали огненного ЧП в Москве

На столичном складе, что загорелся на Лужнецкой набережной, было 15 тонн взрывчатых веществ. Такие предварительные данные сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Со ссылкой на него ТАСС уточняет число пострадавших, их четверо – трое пожарных и сотрудник склада. Одного из них увезли в Склиф, он отравился угарным газом.

В последний раз склад проверяли в 2019-м, все замечания были устранены. Объект используется оптовым продавцом пиротехники.

К тушению привлекли третий вертолет Ка-32А, первые два уже сбросили более 200 тонн воды, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о локализации возгорания третьего ранга на площади 500 квадратов. Взрывы на месте ЧП прекратились, салюта больше не видно. Ликвидация пожара продолжается, на месте работают 135 человек.