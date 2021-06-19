Украину попросили признать молдавский несуществующим языком

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать, что молдавского языка не существует. С такой просьбой он обратился к украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, с которым встретился в субботу, 19 июня, на полях Дипломатического форума в турецкой Анталье.

Ауреску напомнил, что Украина в апреле этого года признала тождественность румынского и "так называемого молдавского" языков, и призвал Киев сделать следующий шаг в этом направлении.

В Анталье Кулеба также провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества в Черном море, подготовку к заседанию стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также к совместному заседанию министров иностранных дел и обороны двух стран в формате "Квадрига".

Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил турецкому коллеге благодарность за решительную поддержку Анкарой членства Украины в НАТО. Чавушоглу принял приглашение нанести осенью этого года визит на Украину для обсуждения "всего комплекса украинского-турецких стратегического отношений", пишет РИА Новости.