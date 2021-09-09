Крест на соглашениях: Лавров диагностировал у Киева шизофрению

Встреча в нормандском формате должна быть конструктивной, иначе в ней нет смысла. Так глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал заявления украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Тот заявил, что Киев готов ко встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Однако, по мнению Лаврова, такие переговоры должны создавать условия для выполнения минских договоренностей во всей их полноте.

Когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в нормандском формате, а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, – такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается.

Лавров считает, что Киев принимает законы, ставящие крест на минских соглашениях. Речь идет о запрете на использование русского языка, а также ряде законов о статусе Донбасса и амнистиях, которые обсуждаются в Раде.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что встреча "четверки" без обсуждения минских договоренностей будет бессмысленной. Лавров считает нужным зафиксировать положение, согласно которому нормандский формат будет занимать лишь выполнение минских договоренностей, а не переписыванием их или попытками втянуть другие страны.

Как известно Украина выступает за участие США в обсуждении урегулирования в Донбассе.