Водопад Козырек превратился в "монстра", Учан-Су достиг максимума за 50 лет

Самый высокий водопад Крыма Учан-Су достиг максимальной силы за 50 лет. Об этом рассказал руководитель дирекции "Заповедный Крым" Андрей Бородин. Тропа, ведующая к водопаду, смыта сошедшим селем. Он же снес подпорную стену рядом с дорогой. Эту информацию передает в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" ГТРК "Севастополь" со ссылкой на РИА Новости.

Такой мощной стихии старожилы просто не помнят. Еще 18 июня у себя в соцсетях учреждение объявило о закрытии дороги, ведущей к водопаду. Как уточнили специалисты, русло реки, которая питает водопад, переполнилось после сильных осадков.

Даже севастопольский водопад Козырек, который никогда не отличался особой силой, теперь местные жители называют "просто монстром".

Трёхмесячная норма осадков зафиксирована на плато Ай-Петри. Стихия, обрушившаяся в конце рабочей недели на курорты Крыма, не пощадила Ялту и Керчь. Подтоплены отели, жилые дома, объекты инфраструктуры.