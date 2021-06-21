Курские власти финансово поощряют привившихся пенсионеров

Саша и Владимир познакомились на почте. Он старше её на 45 лет. Но они быстро нашли общий язык. Студентка и пенсионер отправились на прогулку. Болтали обо всём подряд. Разговор зашёл про деньги. И тут девушка предложила лёгкий заработок. Три тысячи на счёт за один укол. Владимир быстро согласился.

Деньги за вакцину от коронавируса, курским пенсионерам в возрасте 65+, обещают заплатить из местного бюджета. Таким образом, региональные власти хотят поощрить уже привившихся пенсионеров и стимулировать на визит в поликлинику сомневающихся. Чтобы получить эту премию, не надо ходить по инстанциям и собирать справки.

"Уже первые списки сформированы. Получат деньги на карточку. Они не должны никуда ходить. У нас есть договор с пенсионным фондом, по передаче персональных данных с комитетом соцзащиты, на те сберкнижки, куда они получают пенсионные выплаты, они получат три тысячи, они будут окрашены и будет понятно, что это за вакцинацию", – пояснил Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области.

Студентка Саша, тоже осталась не в накладе. Она заработала две наклейки в свою коллекцию. Потом их можно будет обменять на билеты в кино или визит в аквапарк. Такие стикеры получают волонтёры проекта "Народная вакцинация". Они рассказывают прохожим о пользе прививок, помогают записаться на инъекцию, проводят до поликлиники. За каждого привитого получают свою награду.

"Те, кто первыми соберут 25 таких стикеров, то есть, 12 людей из категориии 60+ и одного человека обычного, они получат возможность на Чёрном море, в крутом федеральном лагере отдохнуть", – рассказал Дмитрий Гулеев, организатор акции "Народная вакцинация".

В Курской области на сегодняшний день прививку от коронавируса получили 152 тысячи человек. Но этого оказалось мало для формирования общеобластного иммунного щита. Вирус отступил лишь на время и сейчас опять собирает жатву. В "красных зонах" местных инфекционных госпиталей вновь заполнены все палаты. Каждый день растёт статистика заболевших COVID-19.

"Больше пациентов в более тяжёлой форме, быстрее развиваются осложнения, которые характерны для ковида, это поражения лёгких и другие характерные осложнения", – отметил Олег Девянин, главный врач областной инфекционной больницы им. Семашко.

Медики опять работают в круглосуточном режиме. Чтобы разорвать цепочку заражений в районы области отправляют фельдшерско-акушерские пункты на колёсах. В холодильниках – запас вакцины.

В Курской области, мобильные пункты вакцинации приезжают и на поля. Сейчас здесь идёт обработка подсолнечника от вредителей. Время дорого. Болеть некогда. Прививки механизаторам делают во время пересменки.

В прошлую волну коронавирус чуть не сорвал уборочную компанию. Если начнётся эпидемия, быстро найти замену работникам не получится. Без средств останется хозяйство – без средств к существованию семьи сотрудников предприятия. Здесь это всё хорошо понимают, и рисковать не хотят.

На днях в регион привезли ещё 167 доз вакцины. Можно выбрать любую из трёх ныне распространённых в России. В Курске привиться можно во время прогулки, в торговом центре, и на работе. На этом предприятии собирают передвижные источники энергоснабжения для оборонки и нефтегазовой промышленности. Гособоронзаказ срывать нельзя. Именно поэтому с температурой в цех не пропустят. Проще сделать прививку. После экспресс обследования в местном здравпункте.

"Учитывая то, что есть коллеги в нашем коллективе, которые болели очень тяжело, кое-кто оказался и в реанимации, к сожалению, эти примеры они стимулируют. На сегодня больше 30 процентов коллектива уже привилось. Прививаемся в основном двумя вакцинами это "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", – отметил Николай Шевченко, генеральный директор Курского агрегатного завода.

Помимо вакцинации, курские врачи проверяют запасы кислорода и резервируют койки в стационарах. Медики готовятся к ухудшению эпидемиологической ситуации. Исправить это можно только при помощи коллективного иммунитета. А для этого надо привить от коронавируса без малого полмиллиона жителей области.