В Россию приехали "вакцинные туристы" из Германии

Ситуация с коронавирусом в России стала управляемой благодаря вакцинации во всех регионах. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко и добавил: пока не привита большая часть граждан, надо соблюдать меры предосторожности. За сутки в стране 8995 новых случаев. Всего в России уже вакцинировано более 8 миллионов человек.

Это особенность весеннего плато. Число госпитализаций снижается. Но процент самых тяжелых пациентов растет. В Пскове врачи жалуются: на майские никаких отгулов.

"Люди продолжают работать в круглосуточном режиме, по сути, на износ", – заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы Самир Аль-Араби.

В ряде регионов растет процент заболевших среди пожилых. Почти везде режим самоизоляции для пенсионеров отменили. Но привиться поспешили не все.

"Я, если честно, и не верила, что такая болезнь существует", – признается одна из заболевших.

Теперь высокопоточный кислород, руки в синяках от капельниц и воспоминания о пережитом удушье.

Ветеран Великой Отечественной прививался одним из первых, еще в январе. Теперь гуляет и готовится принимать гостей на 9 мая.

Поставки "Спутника V" в регионы – без сбоев, и вакцинация набирает обороты. Этот космический тортик для 100 тысячного пациента, вакцинированного в Оренбургской области. В целом по стране, счет уже на миллионы.

"Здесь уже была показана цифра, более 8 миллионов, сейчас уже количество существенно больше. Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", – считает заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В Астрахани учителей вакцинируют прямо в школах. В Чебоксарах прививки для сотрудников завода мороженого. Впереди сезон, больничные будут некстати. В Йошкар-Оле вакцинируют заключенных. Вакцину привезли даже в Бойкие дворики. Жители крошечной деревушки с забавным названием уже получили первый укол. Всего 5 тысяч пунктов вакцинации. Теперь и в интернет-картах отмечены.

"В регионах привито сегодня достаточное количество человек, чтобы мы управляли эпидпроцессом, но нельзя забывать, до достижения 60% иммунной прослойки, об ограничительных мероприятиях – говорит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Тем более все новые данные о последствия ковида. Даже у тех, кто перенес болезнь легко, на легких остаются рубцы, повреждаются сосуды.

"Кроме того, еще и повреждается гемоглобин. То есть нарушается транспорт кислорода в дыхательные системы. Это на всех органах отражается и в целом на организме", – поясняет врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Анна переболела почти год назад. И до сих пор разного рода недомогания.

"Очень повышенная чувствительность зубов. До сих пор. Это уже продолжается в течение двух месяцев. Ну температура 37,2. При ней чувствуешь слабость", – рассказывает Анна Кривых.

Они так хотели привиться "Спутником", что им пошли на встречу. Сегодня прививки получили "вакцинные туристы" из Германии. Небольшую группу из 30 человек в порядке исключения пропустили через закрытые границы.

"Моему отцу 56 лет и у него проблемы с сердцем. Ждать вакцину в Германии минимум 8 недель. А мне 19 и нет даже примерного понимания, когда меня привьют", – говорит один из "туристов".

Сама вакцина – бесплатно. Но за медицинские манипуляции заплатили около 200 евро. Около 2 тысяч – за сам тур в Москву.

"Я из восточной Германии и все мои детские прививки были советскими. Конечно, я доверю "Спутнику". Уверен, он отличный – считает другой "турист".

А петербургские ученые уже работают над прививкой нового поколения – съедобной.

"Выглядит таким образом: молочнокислая закваска в бутылочке. Вкусная вещь, достаточно принять ее и выпить, чтобы у нас сформировался иммунитет к вирусу – заявил заведующий отделом микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов.

В ДНК бактерий-пробиотиков вмонтируют небольшой участок ДНК ковида. В результате бактерии начинают вырабатывать белок коронавируса, на который и формируется иммунитет. Технологию пока тестируют на животных. Кроликам вакцина, по вкусу похожая на ряженку, нравится.