В начале июля начнутся исследования "Спутника V" для подростков

Центр имени Гамалеи объявил о начале клинических испытаний вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Подростков планируют прививать тем же препаратом, что и взрослых, но в меньшей дозировке.

Сейчас ищут добровольцев, необходимо набрать 350 человек. Испытания начнутся в начале июля и пройдут в три этапа. Первый и второй будут проводиться на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Третий – в детских поликлиниках Москвы, сообщает РИА Новости.

Принять участие в исследовании смогут подростки, которые не болели коронавирусом, не имеют медицинских противопоказаний. Временным противопоказанием может стать ОРВИ, перенесенное менее чем за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней.

Перед вакцинацией добровольцам сделают ПЦР-тест. После введения первого и второго компонентов подростки три дня будут находиться в изолированном боксе. Потом отпустят домой с условием посещения больницы для сдачи анализов. Также им нужно будет заполнять дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении.

Исследование продлится год с момента старта.

В России растет заболеваемость коронавирусом. К концу предпоследней недели июня число заболеваний в сутки по стране приблизилось к 20 тысячам. В Москве фиксируют новую мутацию индийского штамма, которая агрессивнее по сравнению с уханьским.