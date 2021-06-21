Глава Челябинска попросила раздавать маски посетителям магазинов

Дополнительные меры по профилактике коронавируса вводятся в Челябинске. Об этом сегодня рассказала глава города Наталья Котова на аппаратном совещании, передает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Так, возобновляется дезинфекция и санобработка подъездов, дворов, остановок общественного транспорта. За обработку подъездов в жилых домах будут отвечать управляющие компании. Они же обязаны ежедневно предоставлять сводные отчеты о проделанной работе замглаве по городскому хозяйству Александру Астахову.

"Обработка дезинфицирующими средствами общественных пространств должна проводиться не менее 2-3 раз в неделю", – уточнила Наталья Котова.

Как подчеркнули в мэрии, такие меры помогут приостановить рост числа заболевших коронавирусом.

Жителей Челябинска призывает не забывать о необходимость соблюдать масочный режим. В городе регулярно проводятся проверки торговых центров, заведений общепита. Как показали рейды на минувшей неделе, 97% сотрудников предприятий были в масках. Тем не менее, нарушения были, составлено три протокола, рассказал Игорь Постнов, замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям.

Дополнительным стимулом для посетителей ТЦ станет раздача бесплатных масок на входе. Этот вопрос глава города поручила решить как можно скорее.