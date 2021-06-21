К выходным в Москву придет "атмосферный монстр"

Ближе к выходным после продолжительной жары в Москве образуется "атмосферный монстр". Он может принести в столицу грозу, ливни, град, местами шквалистый ветер и даже ураган. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Как отмечается, в связи с сильнейшим перегревом поверхности атмосферы на протяжении недели к выходным в московском регионе может сформироваться разновидность грозовых облаков. Эти облака могут стать причиной возникновения ряда стихийных явлений.

Тишковец подчеркнул, что от такого гибридного "атмосферного монстра" не стоит ждать ничего хорошего. Результатом его может стать целый набор стихийных явлений – гроза, ливень, град, шквалистый ветер. Местами возможен даже ураган.

По словам синоптика, в настоящее время невозможно точно спрогнозировать место и время возникновения данных явлений. Это можно будет вычислить с высокой степенью вероятности лишь за сутки до события.

"Но уже сейчас необходимо психологически держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков", – отметил Евгений Тишковец.