В Москве заработали первые "антиковидные" рестораны

В понедельник, 21 июня, в Москве начали работать первые "антикоронавирусные" рестораны. В эксперименте участвуют в том числе рестораны сети "Чайхона №1", ресторан "Мама будет рада" и караоке-студия #Щасспою. Такие данные сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На сегодняшний день в реестре компаний – свыше 100 участников, сообщает телеканал "Россия 24". Прием заявок на участие в эксперименте по созданию "антикоронавирусных" заведений общепита столицы продолжается.

"Антикоронавирусные" рестораны и кафе в Москве начали работать с 21 июня. Планируется, что эксперимент продлится до 29 июня.

Из крупных ресторанов в эксперименте принимают участие сеть ресторанов "Чайхона №1", ресторан "Мама будет рада", караоке-клуб #Щасспою и другие.

На прошлой неделе рестораторы столицы предложили мэру вариант создания заведений, полностью свободных от коронавируса. Сергей Собянин поддержал данное предложение и объявил о начале эксперимента по созданию "антиковидных" ресторанов. Изначально к эксперименту присоединятся порядка 15 ресторанов. Для их посещения необходимо будет представить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса COVID-19 (его можно будет скачать на сайте госуслуг). На входе в заведения будет организован контроль. Для детей делается исключение – так как они еще не могут вакцинироваться, им можно прийти со взрослыми.