В Турции отменили комендантский час

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ об отмене комендантского часа в республике. В телеобращении к нации Эрдоган напомнил, что ограничительные меры вводились из-за распространения коронавируса и в начале июня они были ослаблены. В частности, комендантский час был сокращен и действовал с 10 часов вечера до 5 утра. Кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешили проводить свадьбы.

Сейчас, после улучшения эпидобстановки, на заседании кабинета министров принято решение с 1 июля отменить комендантский час полностью. Помимо этого государственные учреждения возвращаются к обычным часам работы, возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией после улучшения ситуации с коронавирусом.