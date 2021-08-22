Посол РФ в Афганистане: первые дни талибов у власти можно оценить позитивно

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что в Кабуле восьмые сутки подряд сохраняется спокойная обстановка. В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" он рассказал, что дипломаты выезжали в город и лично убедились в этом.

Первые дни талибов у власти можно оценить позитивно, считает Жирнов. Однако Москва продолжает наблюдение.

Жирнов заявил, что еще в мае понял, что группировке насилие не нужно. Из разных источников поступала информация о том, что талибы решили вести себя цивилизованно, сообщил дипломат и отметил, что новости об убийствах нужно проверять, так как в стране орудует множество бандитских группировок.

Представитель политического офиса талибов (запрещено в РФ) посетил российское посольство, рассказал Жирнов. Он обратился в находящемуся в Панджшере вице-президенту Афганистана с предложением политического соглашения. Российский дипломат считает, что представители движения не хотят кровопролития и намерены найти мирный выход из ситуации с очагом сопротивления в Панджшере. Россию попросили передать жителям, что талибы не хотят войти в Панджшер силой и ищут варианты диалога.

Очаг антиталибского сопротивления в Панджшерской долине продолжает пополняться бывшими офицерами Вооруженных сил Афганистана. Под знамя "Северного альянса" пришли еще несколько сотен ополченцев.