Тюменцы подозревают в убийстве Насти Муравьевой серийного маньяка

В эфире телеканала "Россия 1" прошел спецвыпуск ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", посвященный Насте Муравьевой и другим пропавшим в Тюмени детям. Напомним, что девятилетняя девочка пропала 30 июня, а несколько дней назад ее тело было обнаружено на берегу озера Оброчного. По словам отца, в тот день Настя взяла смартфон без сим-карты и пошла в соседний пансионат, чтобы подключиться к открытой сети WiFi, и не вернулась домой.

В результате собственного расследования программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" удалось выяснить, что это не первое исчезновение ребенка в Тюмени. На протяжении 24 лет в городе пропадают дети с похожей внешностью. Кроме худощавого телосложения и волос до плеч, отличительной чертой всех девочек было косоглазие. Местные уверены, что за всеми этими делами стоит один и тот же человек, а значит, в городе и его окрестностях орудует серийный маньяк. В редакцию популярного ток-шоу обратились люди, которые уверяют, что знают жителей Тюмени, которые могут быть причастны к похищению Насти Муравьевой и других детей.

Журналист Анастасия Миронова обвиняет в происходящем француза Поля де Женотье, о котором уже давно судачат соседи. Они уверены, что мужчина славится своей особой любовью к детям. В качестве доказательства девушка провела свое личное расследование, в ходе которого выяснила, что настоящее имя Поля де Женотье Иван Быченко. Он много лет совращает детей, был дважды судим, в том числе за растление несовершеннолетней девочки Оли Наумовой.

"Я пытаюсь его посадить с 2001 года, потому что своими глазами видела, что происходит в его доме. Уже больше десяти лет я пытаюсь привлечь внимание к его персоне, но пока безрезультатно. У меня накопилось немало доказательств того, что именно он может быть причастен к исчезновению детей", – заявила Миронова. Она утверждает, что в 1998 году на ее глазах Поль изнасиловал семилетнего ребенка.

Личность Поля де Женотье подходит и под описание, которое дал бывший научный консультант главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин, объединивший в своей время все дела о пропаже детей в одно. Он же составил психологический портрет маньяка.

"Мы говорим о преступнике более-менее интеллектуальном, хорошо подготовившемся, ранее совершавшем такое же преступление. Схожесть: типаж жертв, время, место, совпадают все характеристики для того, чтобы объединить их в серию. Это мужчина, но учитывая, с какой легкостью жертвы садились в машину, не исключаю, что в сообщниках была женщина", – отметил Кирюхин.

По словам эксперта, подозреваемый – мужчина лет 50, не женат, имеет профессию разъездного характера и отдельно стоящий дом либо дачу, оставшуюся от родителей, куда он беспрепятственно может привозить детей. 65-летний француз проживает в районе Ембаево в небольшом доме и по официальной версии занимается производством варенья, а также много времени проводит с местной детворой. Иногда, по заверениям Анастасии Мироновой, это общение переходит все границы. Кроме того, одним из доказательств причастности Поля де Женотье к похищению Насти Муравьевой являются детские вещи, найденные в лесополосе недалеко от дачи мужчины. Их обнаружила группа волонтеров во главе с Аленой Русаковой.

"Мы нашли неприметную свалку, а когда немного ее раскопали, обнаружили там детские вещи абсолютно разного возраста, начиная от трех лет и до 12-13. Вещи были не просто выкинуты, их там закопали намеренно. Все вещи были в хорошем состоянии, некоторые их них были в крови. Полиция не сделала никаких выводов и вещи на экспертизы не забрала. В доме у Поля много детских фотографий, хотя известно, что своих детей у него нет", – рассказала Алена Русакова.

В настоящее время эти версии тщательно прорабатываются.