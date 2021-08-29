Россия усилила "Панцирь"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о новом качестве комплекса ПВО малой дальности "Панцирь". В эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву он отметил, что теперь "Панцирь" раньше обнаруживает БПЛА (беспилотные летательные аппараты), также увеличена почти на 30% дальность воздействия на них.

По его словам, количество беспилотников в российской армии в 2021 году составит более 2000 аппаратов. Утвержден и единый подход к беспилотникам.

Ранее сообщалось, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" разработан КБ приборостроения имени Шипунова и предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от нападения.

Шойгу также сообщил, что для борьбы с беспилотниками у России есть системы радиоэлектронной борьбы. Он сравнил поведение обнаруженного БПЛА с "парализованным голубем", который "летел-летел, и вдруг то ли на провода сел, то ли еще что-то".

Полностью интервью будет опубликовано в понедельник, 30 августа, в 14.00 на платформе "Смотрим" и на YouTube-канале "Соловьев LIVE".