Минобороны уточнило данные по беспилотникам

Число беспилотных летательных аппаратов в российских Вооруженных силах в текущем году превысит две тысячи единиц, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" 29 августа.

В Минобороны утвержден единый подход к беспилотникам, в войска поставляются серийные комплексы с беспилотными летальными аппаратами.

Как ожидается, осенью российские военные получат первый тяжелый ударный беспилотник "Альтус" и новые беспилотники "Сириус". Продолжаются поставки в войска ударных беспилотников "Орион" и "Форпост", а также средств поражения для них.

Полностью интервью Сергея Шойгу будет опубликовано в 14.00 в понедельник, 30 августа, на платформе "Смотрим" и на YouTube-канале "Соловьев LIVE".