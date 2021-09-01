Названа причина крушения экспериментального самолета Ил-112В

Эксперты установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В случившейся в подмосковной Кубинке за пять дней до начала форума "Армия-2021".

13 августа военно-транспортный самолет Ил-112В (единственный опытный образец данной модели самолета) прилетел в Подмосковье с воронежского завода. 17 августа он потерпел крушение по пути в Кубинку. В полете один из двигателей машины загорелся. В авиакатастрофе погибли все три члена экипажа – два летчика-испытателя первого класса и бортинженер первого класса. Пилоты пытались увести неисправный самолет подальше от жилых домов.

Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.

По информации газеты "Коммерсант", критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона.

Пилоты в этой ситуации сделали все, что могли; они действовали слаженно и быстро. Однако борьба за выживание, по словам специалистов, оказалась тщетной, поскольку "сдалась" сама машина (из-за разрушения тяги элерон, помогавший обеспечивать прямолинейный полет, встал в нейтральное положение, а машина начала крениться вправо и опускать нос). Разбиравшиеся с этой трагедией эксперты говорят, что вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире.

Причиной происшедшей трагедии большинство специалистов считает неподготовленность к полетам первого экспериментального образца военного транспортника и возможную спешку с его вводом в строй, заключает издание.