Директор и учитель оценили поступок школьника, поправившего Путина

1 сентября президент России Владимир путин провел открытый урок у школьников в ходе марафона общества "Знание". Глава государства допустил оговорку, на что отреагировал ученик воркутинской школы Никанор Толстых. Директор учебного заведения сочла слова юноши наглостью.

Директор учебного заведения Юлия Рябцева заявила, что "в человеке должна быть скромность". Хотя, самого Толстых она охарактеризовала как хорошего ученика, занимающего активную гражданскую позицию.

"Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций", – сказала она изданию "Подъем".

За юношу вступилась его учительница Елена Грозных, назвав его молодцом.

"То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность", – сказала Грозных Газете.Ru.

По ее словам, Никанор, возможно, высказался несколько импульсивно, но в этом нет ничего страшного. Так или иначе, Путин поблагодарил школьника за исправление.

Президент оговорился, назвав Семилетней войну со Швецией во времена Петра I. Толстых обратил внимание на то, что глава государства неправ, ведь это была Северная война.