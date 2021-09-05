Песков посочувствовал школьнику, поправившему Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что может понять чувства старшеклассника воркутинской школы Никанора Толстых, который поправил Путина на открытом уроке в детском центре "Океан".

"Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", – сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

После того, как Никанор Толстых заметил оговорку Владимира Путина, который Северную войну назвал Семилетней, и не постеснялся поправить президента, на парня обрушилась волна как критики, так и поддержки. К примеру, директор школы, где учится старшеклассник, считает, что ему следовало промолчать и сделать вид, что он не заметил оговорку.

Сам президент заявил, что его замечание подростка не задело. Более того, он был рад тому, что его поправили.

"Я даже не обратил на это внимание. Почему это меня должно задеть? Прекрасно, я только рад. Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества. Будущее России – в надежных руках", – сказал Путин на Восточном экономическом форуме.