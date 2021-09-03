"Будущее России в надежных руках": Путина не задело замечание школьника

Президент России Владимир Путин заявил, что его только порадовало, что школьник поправил его в беседе про Северную войну. "Интернет гудит", – отметил ведущий заседания Сергей Брилев и попросил прокомментировать диалог между президентом и школьником во время открытого урока, посвященного истории.

"Я даже не обратил на это внимание. Почему это меня должно задеть? Прекрасно, я только рад, – подчеркнул Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. – Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества. Будущее России – в надежных руках".

На открытом уроке 1 сентября 2021 года на марафоне общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке Владимир Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Воркутинский школьник Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента. Он поправил главу российского государства, отметив, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Путин поблагодарил школьника за то, что он заметил его оговорку.

Восточный экономический форум проходит на территории дальневосточного федерального университета во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Трансляции с ВЭФ-2021 смотрите на "Смотрим".