Под завалами в Ногинске нашли тела еще двух девушек

В Ногинске при разборе рухнувших перекрытий многоэтажки обнаружены еще двое погибших – это две девушки, снимавшие квартиру на первом этаже. Ранее они числились пропавшими без вести. Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб, погибших извлекут из-под завалов после завершения работы следственной группы.

Таким образом, жертвами взрыва бытового газа стали 7 человек (в том числе 10-летний ребенок и девочка-подросток). Различные травмы получили 15 человек, в том числе двое детей. В больнице находятся шестеро пострадавших, один из них – 64-летний мужчина – в тяжелом состоянии. 9 пострадавших лечатся амбулаторно.

ЧП произошло 8 сентября. В одной из квартир дома 9а по улице 28 Июня произошел хлопок газовоздушной смеси. Взрыв был такой силы, что обрушились перекрытия со второго по пятый этажи, а также часть внешней стены здания. По основной версии, к трагедии привела утечка бытового газа. В Ногинске объявлен трехдневный траур.