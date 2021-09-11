Роспотребнадзор: пока нет показаний к отмене масок в регионах

Роспотребнадзор пока не видит возможности отмены масочного режима в регионах России. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

"Нет, сейчас нет", – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По ее словам, отменить масочный режим можно будет только тогда, "когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией".

"Главный инструмент, который у нас есть – это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек", – отметила Попова.

При этом, как отметила глава Роспотребнадзора, в целом в России и Белоруссии наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября.

"Учитывая, что мы достаточно плотно контактируем и взаимодействуем друг с другом, мы сегодня видим стабилизацию эпидпроцессов, – сказала Попова. – Что и позволило нам сегодня принять такие решения".

При этом, как уточнила главный санитарный врач, при перелетах между двумя странами остается требование по ПЦР-тестам. Однако снять большую часть ограничений удалось благодаря совместной российско-белорусской работе по формированию коллективного иммунитета.