Попова: снимать ограничения преждевременно

Коэффициент распространения коронавируса все еще высок: он не падает ниже единицы 10 дней. Поэтому снимать ограничения рано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"И здесь любое нарушение требований правил или необоснованное ослабления режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", – добавила Попова.

Полное выступление Анны Поповой можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим".

По мнению главы Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в стране все еще сложная: количество заболевших, которых выявляют каждые сутки, все еще велико.

Ранее Попова сообщила, что штамм коронавируса "омикрон" отличается высокой заразностью. Причем новая разновидность инфекции может не выявляться в первые сутки заражения.