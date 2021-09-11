Выживший: именитого тренера из Иркутска насквозь пронзила молния

Это произошло высоко в Саянских горах, в Бурятии. Во время похода на Шумакский перевал заслуженного тренера России по рукопашному бою поразила молния. И он выжил.

Высоко в восточных Саянах туристическая группа несет на походных носилках руководителя отряда. Заслуженного тренера России по универсальному бою Евгения Александрова. Во время грозы в горах его поразила молния. Иркутский спортсмен чудом выжил, но получил сильные ожоги и несколько переломов. До ближайшего населенного пункта идти сутки по болотам, лесам и камням.

Позади восхождение, силы и припасы на исходе. Походники разбились на отряды. Они меняются каждые десять минут, руки уже не держат. Самое сложное – переходы через бурные ледяные реки, которые разлились из-за ливня.

Сильнейшим электрическим разрядом Евгения отбросило лицом на камни. Молния попала в голову и ушла через ноги в землю. Это все, что осталось от крепких трекинговых ботинок, предназначенных для походов. Шапка, одежда, рюкзак – тоже в клочья. Позже врачи обнаружат, что у Евгения разорваны барабанные перепонки и поломаны лицевые кости. Но это чудо для столь мощного поражения током.

"Когда врачи сделали КТ, полностью посмотрели, что за нарушения, сказали, что для такого количества переломов нужен очень сильный удар. Например, человеку нужно битой со всей мощи ударить в лицо", – сказал Евгений Александров.

Сейчас тренер уже вновь на спортплощадке. Но пока не как спарринг-партнер, а как наставник. Евгений смеется, теперь дети считают его едва ли не супергероем. Спортсмен и сам уверен – выжить помогли сила духа и воля к победе. Пока воспитанники отрабатывают удары, тренер признается: когда пришел в себя после удара молнии – заплакал. Впервые в жизни.

"Такое чувство отчаяния было, когда мне сказали, что меня будут нести. Здоровый мужчина, тренер, спортсмен, а тут тебя будут выносить. Я тогда по-честному заплакал в первый раз от беспомощности. Первые мысли были, что камень прилетел в голову. Я моментально выключился", – говорит тренер.

"Включился", когда вокруг уже стали собираться люди. У кого-то по счастливой случайности, оказался спутниковый телефон. Позвонили спасателям и решили идти навстречу друг другу. Встретились уже затемно, обустроили ночлег, а утром сделали общее фото на память.

Тренер Александр Шулбаев тоже был в этом походе. Шел впереди группы и первым увидел, что впереди надвигается буря.

"Вижу резко начали тучи наползать – большие черные тучи. Я подумал, что группа все миновала, все нормально", – рассказал Шулбаев.

Отряду спортсменов хорошо знакомы эти места. Евгений Александров ведет свой видеоблог о походах и едва ли не каждый год покоряет "Шумак".

Можно ли избежать удара молнии, даже если знаешь каждый камень? – Вряд ли, – говорит московский инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин. Недавно он вернулся из такого же похода и также попал в шторм. Спасло лишь чудо, молния миновала. В восточных Саянах почти нет леса, а одиночные деревья, лиственницы и кедры, работают как громоотводы и притягивают молнии. Солнце может смениться грозой всего за несколько минут.

"Физически можно не успеть, можно просто оказаться в болоте, а в горах огромное количество болот, затопленных мест с ерником, где скорость передвижения не больше километра в час", – сказал Дмитрий Алешкин.

Существуют базовые правила – не пользоваться в грозу металлическими трекинговыми палками и телефонами. Еще, говорят, нужно попытаться найти укрытие. Но на "Шумаке" прятаться почти негде, а лечь на землю, порой, невозможно – всюду болота. Если молния ударит в воду, все рискуют получить мощный разряд.

Для Евегния Александрова сейчас все самое опасное позади. Теперь предстоит долгая реабилитация. Тренер шутит – может откроется какой-нибудь дар. По словам психологов – это не редкость.

"Удар молнией можно сравнить с перепрошивкой. Если молния повредила какой-то участок мозга, то, те нейроны, те клетки мозга, которые остались, они могут начать работать буквально в удвоенном утроенном режиме – более напряженном. Человек может начать, например, более глубоко чувствовать руками, у кого-то может стать более четким зрение", – пояснил доктор наук, психолог Андрей Зберовский.

Правда, сейчас Евгению не до суперспособностей. Говорит, вернуть бы то, что было – крепкое здоровье. Уже в ближайшее время он вновь планирует начать тренировки и подняться в горы. Без них он не представляет своей жизни.