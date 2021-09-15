Молния попала мужчине в голову и ушла через ноги в землю

Невероятная история о чудесном спасении, взаимовыручке и бесконечной силе воли могла бы стать сценарием голливудского фильма-катастрофы. Она произошла в Бурятии, высоко в горах. Во время похода заслуженного тренера России поразила молния. Что помогло спасти ему жизнь?

Высоко в Восточных Саянах туристическая группа несет на походных носилках руководителя отряда, заслуженного тренера России по универсальному бою Евгения Александрова. Во время грозы в горах его поразила молния. Иркутский спортсмен чудом выжил, но получил сильные ожоги и несколько переломов, а до ближайшего населенного пункта нужно было идти сутки по болотам, лесам и камням.

Позади восхождение, силы, и припасы на исходе. "Походники" разбились на отряды. Они меняются каждые десять минут – руки уже не держат. Самое сложное – переходы через бурные ледяные реки, которые разлились из-за ливня.

Сильнейшим электрическим разрядом Евгения отбросило лицом на камни. Молния попала в голову и ушла через ноги в землю. От крепких трекинговых ботинок, предназначенных для походов, практически ничего не осталось. Шапка, одежда, рюкзак тоже в клочья. Позже врачи обнаружат, что у Евгения разорваны барабанные перепонки и поломаны лицевые кости. Но это чудо для столь мощного поражения током.

"Врачи, когда сделали КТ полностью, посмотрели что за нарушения. Говорят, что чтобы столько переломов заработать, нужен очень сильный удар. Как врач выразился, нужно человеку битой со всей мощи ударить в лицо", – говорит руководитель бойцовского клуба в Иркутске, заслуженный тренер России по универсальному бою Евгений Александров.

Сейчас тренер уже вновь на спортплощадке, но пока не как спарринг-партнер, а как наставник.

Евгений смеется: теперь дети считают его едва ли не супергероем. Спортсмен и сам уверен: выжить помогли сила духа и воля к победе. Пока воспитанники отрабатывают удары, тренер признается: когда пришел в себя после удара молнии, заплакал, впервые в жизни.

"Такое чувство отчаяния было, когда мне сказали, что меня будут нести. Здоровый мужчина, тренер, спортсмен, а тут тебя будут выносить. Я тогда, по-честному, заплакал в первый раз. Потому что такое чувство беспомощности. Первые мысли были, что камень прилетел в голову. Я буквально моментально выключился", – вспоминает Евгений Александров.

"Включился", когда вокруг уже стали собираться люди. У кого-то по счастливой случайности оказался спутниковый телефон. Позвонили спасателям. И решили идти навстречу друг другу. Встретились уже затемно, обустроили ночлег. А на утро сделали общее фото на память.

"Состояние было удовлетворительное – он сидел, кое-как разговаривал, но уже ничего не слышал", – рассказывает спасатель Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Жугдур, Комиссаров.

Но место встречи со спасателями – это только середина пути. До "цивилизации" еще день "хода".

Тренер спортивного клуба Александр Шулбаев тоже был в этом походе. Шел впереди группы и первым увидел, что впереди надвигается буря.

"Вижу, резко начали тучи наползать, большие черные тучи. Я подумал, что группа все миновала, все нормально", – говорит Александр Шулбаев.

Отряду спортсменов хорошо знакомы эти места. Евгений Александров ведет свой видеоблог о походах и едва ли не каждый год покоряет Шумак. Снимает о нем видеоролики.

Но можно ли избежать удара молнии, даже если знаешь каждый камень? "Вряд ли", – говорит московский инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин. Недавно он вернулся из такого же похода и также попал в шторм. Спасло лишь чудо – молния миновала. В восточных Саянах почти нет леса, а одиночные деревья: лиственницы и кедры – работают как громоотводы и притягивают молнии. Солнце может смениться грозой всего за несколько минут.

"Физически можно не успеть, можно просто оказаться в болоте. А в горах огромное количество болот, затопленных мест с ёрником, где скорость передвижения не больше километра в час. До ближайшей условной горы два-три-четыре километра", – объясняет Дмитрий Алешкин.

Существуют базовые правила – не пользоваться в грозу металлическими трекинговыми палками и телефонами. Еще, говорят, нужно попытаться найти укрытие. Но на Шумаке прятаться почти негде, а лечь на землю порой невозможно – всюду болота. Если молния ударит в воду, все рискуют получить мощный разряд.

Для Евгения Александрова сейчас все самое опасное позади. Теперь предстоит долгая реабилитация. Тренер шутит: может, откроется какой-нибудь дар. По словам психологов, это не редкость.

"Удар молнией можно сравнить, так скажем, с перепрошивкой. Если молния повредила какой-то участок мозга, то, соответственно, те нейроны, те клетки мозга, которые остались, они могут начать работать буквально в удвоенном-утроенном режиме, более напряженном. Человек может начать, например, более глубоко чувствовать руками. У кого-то может стать более четким зрение", – отмечает доктор наук, психолог Андрей Зберовский.

Правда, сейчас Евгению не до суперспособностей. Говорит: вернуть бы то, что было, – крепкое здоровье. Уже в ближайшее время он вновь планирует начать тренировки и подняться в горы – без них он не представляет своей жизни.